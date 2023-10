Aus für Dorferneuerung Stockheim: Falsches Signal für die Menschen auf dem Land

Plus Die Mittel für den ländlichen Raum zu streichen, ist der falsche Weg. Das Beispiel Stockheim zeigt das ganz deutlich.

Ein Federstrich in Berlin macht in Stockheim die Arbeit von vielen Monaten zunichte. Weil die Bundesregierung die Fördermittel für den ländlichen Raum kurzerhand zusammenstreichen will, wird es in Stockheim keine Dorferneuerung geben. Das ist kurzsichtige Politik, zumal sich das Mittel der Dorferneuerung bewährt hat.

Der ländliche Raum ist wichtig, er wird noch eine größere Bedeutung erhalten, weil die Grenzen der Urbanisierung immer deutlicher sichtbar werden. Gerade hier zu sparen, ist falsch. In Stockheim wäre es das größte Projekt seit Jahrzehnten geworden. Lange haben die Bürgerinnen und Bürger dafür gekämpft. Sie wollen ihren Heimatort auch für die nächsten Generationen lebenswert erhalten. Vor allem in Stockheim kann man ja sehen, dass auch kleine Orte viel bieten können, wenn sich die Dorfgemeinschaft engagiert. Entsprechend haben die Menschen dort bereits viel Zeit und Energie darauf verwendet, die Dorferneuerung mit Leben zu erfüllen. Dieser große Einsatz wurde nun einfach vom Tisch gewischt.

