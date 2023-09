Das Schweigen zum Verkauf des Sebastianeums in Bad Wörishofen brechen

Gab es ein Kaufangebot von Kneipp-Bund mit Beteiligung der Stadt Bad Wörishofen für das Sebastianeum oder nicht? In diese Frage kommt Bewegung.

Gerade erst hatte der Stadtrat im Streit um die Personalführung im Rathaus in einer Art Misstrauensvotum die Befugnisse von Bürgermeister Stefan Welzel ( CSU) bei Personalangelegenheiten stark eingeschränkt - mit dessen Zustimmung - da ließ der überraschende Verkauf des Sebastianeums die Blutdruckwerte schon wieder steigen.

Warum kam erneut der Unternehmer Dieter Glass zum Zug, wo es doch angeblich ein Kaufangebot des Kneipp-Bunds mit Beteiligung der Stadt gab? Oder gab es das nicht, wie der Orden der Barmherzigen Brüder bislang behauptet? Kneipp-Bund-Präsidentin Christina Haubrich hat jetzt mit ihrer Aussage Bewegung in diese wichtige Frage gebracht. Es wäre nun an der Zeit, dass alle Beteiligten Transparenz über den Verkauf dieses für die Stadt historisch so bedeutenden Gebäudes herstellen - das nun Ende Oktober geschlossen wird. Sich ständig auf Verschwiegenheitserklärungen zu berufen, wird dem Anspruch der Öffentlichkeit nicht gerecht. Stadt und Orden sind immerhin die erklärten Hüter des Vermächtnisses von Pfarrer Sebastian Kneipp.

