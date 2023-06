Das Türkheimer Waaghaus ist ein bauliches Juwel

Um die Zukunft des Waaghauses in Türkheim wurde lange gerungen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen.

Am Ende sollten es 2,35 Millionen Euro Gesamtkosten plus eine viertel Million für die Außenanlagen werden. Ursprünglich war von einer Summe von 1,9 Millionen Euro Gesamtkosten ausgegangen worden. Kostensteigerungen, Ärger in der Sanierungsphase: All dies ist im Juni 2023 endlich und hoffentlich Geschichte. Sicher gibt es noch Bürgerinnen und Bürger, die das Ergebnis „ihres“ Waaghauses nicht überzeugen kann. Aber die meisten freuen sich über ihr neues Ortszentrum und profitieren davon: ein bauliches Juwel, außen wie innen, mitten in ihrem Ort. Auf dieses wunderbare Ensemble aus Kirche, Kirchenmauer, Zehentstadel und Waaghaus können die Türkheimer zu Recht stolz sein.

Lesen Sie dazu auch