Der Bruch mit dem Kurorchester hätte nicht sein müssen

Plus Bad Wörishofens Bürgermeister spricht von einem Missverständnis, der Orchesterchef hat das Gefühl, dass seine Sorgen bei der Stadt nicht ernst genug genommen wurden. Was ist da passiert?

Man hätte gemeinsam das 30-Jährige feiern können – stattdessen kommt die Trennung. Bad Wörishofen verliert sein überaus beliebtes Kurorchester „Musica Hungarica“. Wer künftig die Kurmusik spielt, steht noch nicht fest. Finanzielle Sorgen machen den Orchestermitgliedern offenbar zu sehr zu schaffen.