Bürgermeister setzt beim Mondlicht-Open-Air Zeichen des Sparwillens

Plus Ein Weckruf: Der Mindelheimer Bürgermeister ließ das Mondlicht-Open-Air aus dem Haushaltsentwurf streichen. So weit kommt es nicht. Doch der Vorstoß war nicht vergebens.

Mindelheim hat fette Jahre hinter sich. Da konnte die Stadt aus dem Vollen schöpfen. So manches Schöne war ganz selbstverständlich zu finanzieren, wie das neue Freibad. Zurzeit dreht sich der Wind. Die Lage ist zwar noch nicht bedrohlich. Aber Bürgermeister Stephan Winter und Kämmerer Wolfgang Heimpel haben ihre Rotstifte gespitzt, um rechtzeitig gegensteuern zu können. Im Vorfeld der Haushaltsberatungen setzten sie ein Zeichen. Sie strichen kurzerhand den Zuschuss für das beliebte Mondlicht-Open-Air. Frisch gestrichen bekam so eine ganz neue Bedeutung.