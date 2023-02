Der Klinikneubau ist gut, der Standort aber nicht ideal

Plus Im Mindelheimer Stadtrat fand der Bebauungsplan für das Sondergebiet Klinik geteilten Beifall. Warum Details manchmal den Blick verstellen.

Natürlich wäre es besser, wenn das neue Mindelheimer Krankenhaus verkehrsgünstig auf der grünen Wiese gebaut werden würde. Anwohner wären nicht betroffen, und auch genügend Parkplätze wären vorhanden. Das hat sich aus verschiedenen Gründen nicht machen lassen: Die Zuschüsse wären wohl nicht schnell genug geflossen, und auch an einem geeigneten Grundstück hat es offenbar gefehlt.