Aufarbeitung der NS-Zeit: Mindelheimer Stadtrat handelt verantwortungsvoll

Plus Zuerst waren alle dafür, die NS-Zeit wissenschaftlich aufarbeiten zu lassen. Jetzt sind drei Stadträte dagegen – aus wenig nachvollziehbaren Gründen.

Wenn drei dasselbe sagen, meinen sie noch lange nicht dasselbe. Im Stadtrat hatten sich drei Kritiker der NS-Aufarbeitung in Mindelheim zu Wort gemeldet. Sie versicherten, dass sie grundsätzlich für die Aufarbeitung seien. Dann folgte das große Aber.

Dietmar Wagner von den Freien Wählern ist jemand, dem man durchaus abnehmen darf, dass er sorgsam mit Steuergeldern umgehen will. Bei Manfred Schuster kommt zum Sparwillen hinzu, dass er wohl seiner Stadtratskollegin Ursula Kiefersauer einen Gefallen tun wollte, die wie er der Bürgergemeinschaft angehört. Sie sieht in der Aufarbeitung offenbar primär einen Angriff auf Dr. Fritz Kiefersauer, den früheren Bürgermeister und Rechtsvertreter Mindelheims in der NS-Zeit.

