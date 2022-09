Der Schatten über der Polizeiinspektion Bad Wörishofen

Plus Die Bad Wörishofer Polizei hat mehr als ein Jahr nach der Suspendierung des Chefs einen neuen Leiter. Doch über der Ernennung liegt ein Schatten. Was falsch gelaufen ist.

Dem neuen Bad Wörishofer Polizeichef Robert Stephan einen guten Start zu wünschen, ist eine Selbstverständlichkeit. Weil Stephan aber seit gut einem Jahr genau diesen Job macht, ist es dann auch nicht mehr als eine Floskel.