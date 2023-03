Der Weihnachtsmarkt ist wieder dort, wo er hingehört

Plus Es gibt gute Gründe, dem heimeligen Weihnachtsmarkt auf dem Kirchplatz nachzutrauern. Aber es gibt noch viel bessere, sich über die Rückkehr auf den Marienplatz zu freuen.

Noch ist die Entscheidung nicht gefallen, wie der Weihnachtsmarkt 2023 in Mindelheim aussehen wird. Der Stadtrat hat kommenden Montag das letzte Wort. Die Weichen allerdings in Richtung Umzug auf den Marienplatz sind gestellt. Die Mitglieder des Jugend-, Kultur- und Sozialausschusses haben sich einstimmig für den Marienplatz ausgesprochen. Das ist ein wichtiges Signal für die Geschäfte in der Innenstadt.

Zur Erinnerung: Der Weihnachtsmarkt in Mindelheim war eine Initiative der Mindelheimer Einzelhändler. Ziel war von Anfang an, die Innenstadt zu beleben. Auf dem Kirchplatz ist das nur unzureichend gelungen. Die Leute haben die schöne Atmosphäre genossen und sind danach nach Hause gefahren. Die Einzelhändler hatten wenig davon.

Das war der Weihnachtsmarkt auf dem Mindelheimer Kirchplatz. Foto: Konrad Heinkel

Das soll jetzt anders werden. Es ist richtig, dass die Stadt auf die große Mehrheit der Einzelhändler und Fieranten hört. Und auch bei den Besucherinnen und Besuchern findet der Marienplatz ja durchaus Anklang, auch wenn es richtige Fans des Kirchplatzes gibt. Den Weihnachtsmarkt wieder dorthin zu verlegen, wo er einmal war, ist also kein großes Wagnis wie der in Einzelteile zerlegte Budenzauber des Vorjahres entlang der Maximilianstraße. Der Markt 2023 verspricht ein gemütlicher Treffpunkt zu werden, bei dem so mancher noch den Weg in die Geschäfte finden wird. Die Einzelhändler müssen nun aber auch ihren Teil zum Erfolg beitragen und längere Öffnungszeiten in der Zeit des Weihnachtsmarktes schaffen.