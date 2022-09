Die Katze im Sack gekauft

Plus Für 14 Investoren, die eine noch zu Bauende Wohnung gekauft haben, entwickelt sich die Entscheidung zu einem Albtraum. Denn sie schätzten das Risiko falsch ein.

Wer eine Immobilie kauft, muss dafür viel Geld auf den Tisch legen. Wenn da etwas schief läuft, hat das immense Folgen für die Betroffenen. Da können sich ganze Familien ruinieren. In Mindelheim haben 14 Kaufwillige einem Bauwerber von außen vertraut. Als die Verträge beurkundet wurden, war noch kein Ziegel vermauert. Sie kauften quasi die Katze im Sack.