Unliebsame Fragen zum Türkheimer Bahnhof: Von der Presse und Pressesprechern

Nicht immer läuft es rund zwischen Journalisten, die Fragen haben, und Pressestellen, die nicht unbedingt antworten wollen, wie ein aktueller Fall aus Türkheim zeigt.

Das muss schon komisch sein, wenn man in einer Pressestelle seinen Job machen muss: Andauernd melden sich diese nervigen Presseleute mit irgendwelchen Anfragen. Und meistens geht es dabei ganz und gar nicht darum, das jeweilige Unternehmen oder Behörde als ganz toll, prima und super darzustellen, wie das der Auftrag einer jeden Pressestelle ist. Nein, immer wieder sind es diese Journalisten, die ausgerechnet die Sorgen, Nöte und Wünsche ihrer Leserinnen und Leser ernst nehmen und um Aufklärung und Lösungen bitten. Oder – noch schlimmer – mit ihrer penetranten Nachfragerei am Ende gar Missstände aufdecken wollen! Unerhört!

Unpünktlichkeit gehört ja fast schon zur Unternehmensphilosophie der Bahn

Was ist denn schon dabei, wenn es irgendwo mal klemmt, knirscht oder kracht – oder im konkreten Fall: patscht? Muss das gleich an diese neugierige Öffentlichkeit gezerrt werden? Die Pressestelle der Bahn hat hierzu ein Paradebeispiel abgeliefert und auf die Anfragen unserer Redaktion zu den offensichtlichen Baumängeln am Türkheimer Bahnhof trotz mehrfacher (und für die armen Pressesprecher bestimmt total nerviger) Nachfragen tagelang keine Antworten liefern können. Die interne Recherche war offenbar zu schwierig. Das mag man ja noch verstehen in einem Megaunternehmen, wo (bekanntermaßen) ja nicht immer jedes Rädchen so ganz reibungslos ins andere greift. Unpünktlichkeit und Unzuverlässigkeit gehört bei der Bahn ja fast schon zur Unternehmensphilosophie.

Andererseits muss man gar kein Experte und/oder Bahn-Pressesprecher sein, um blitzschnell erkennen zu können: Beim Umbau des Türkheimer Bahnhofs wurde offensichtlich gepfuscht. Da helfen all die vielen Millionen nicht, die dort investiert wurden. Klar, Türkheim hat seit 2018 einen wirklich tollen und modernen neuen Bahnhof (Das wird der Pressestelle bestimmt gefallen!). Aber es pascht halt immer wieder, wenn es regnet und sich große Pfützen nicht nur in der Unterführung bilden, wo die Bahnreisende reintreten (müssen). Das ist ärgerlich für die Bahnkunden, aber – zumindest aus Sicht eines laienhaften Schreiberlings – das kann ja auch nicht gut sein für die Bausubstanz, wenn immer wieder Feuchtigkeit eindringt und dann wieder austritt. Wurde in den vergangenen fünf Jahren alles unternommen, um auch eine denkbare Verjährung bei möglichen Gewährleistungsansprüchen zu verhindern?

Von der Bahn kam eine reichlich verwässerte Stellungnahme zu den Wasserschäden am Türkheimer Bahnhof

Die Pressesprecherin der Bahn lieferte nach erneutem Druck dann doch noch eine – sagen wir mal: reichlich verwässerte – Antwort und kündigte "nochmals eine fachgerechte Reinigung der Rinnen, Freispülung der Rohre und eine Kamerabefahrung" an, um die "Entwässerung dauerhaft zu verbessern". Und, natürlich, entschuldigt sich die DB bei allen Reisenden für die Unannehmlichkeiten und bittet um Verständnis.

Nur so zur Erinnerung: Die vielen Millionen der Bahn stammen von den Kunden und Steuerzahlern. Vielleicht wäre das mal eine tolle Idee: Ein Sachverständiger könnte den Türkheimer Bahnhof unter die Lupe nehmen und die Ursachen für die Wasserschäden analysieren – und dann tatsächlich auch Lösungen und dauerhaft wirksame (!!!) Maßnahmen in Auftrag geben?

Oder – und das ist leider die wahrscheinlichere Variante – die Pressestelle wird immer wieder ihren Kopf hinhalten, eine "schnellstmögliche" Überprüfung versprechen und das tun, wozu sie eigentlich da ist: gute Laune verbreiten, über tolle Sachen berichten, das eigene Unternehmen schützen und – vor allem: nicht mit der Presse sprechen!