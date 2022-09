Die Stadt sollte sich gegen die Schließung der Post wehren

Plus Es ist nicht akzeptabel, dass es in Mindelheim – immerhin Kreisstadt – künftig keine Post mehr geben soll, findet unser Autor.

Zu einer Stadt gehören mindestens ein Rathaus, Kirchen, Schulen, Geschäfte, Ärzte und eine Post. Mit Letzterem allerdings soll es nächstes Jahr in Mindelheim vorbei sein. Das ist nicht akzeptabel für eine Kreisstadt.