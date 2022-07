Die stillen Schreie der Fische

Plus Auch die Bäche und Flüsse im Unterallgäu leiden enorm unter dem Klimawandel. Das müsste alle aufschrecken, findet unser Autor.

Wer nur einen flüchtigen Blick auf unsere Bäche wirft, der wird sich vielleicht sagen: Schön plätschert es da vor sich hin. Das Wasser scheint klar, richtig idyllisch ist es an mancher Stelle. Hier ist die Welt noch in Ordnung. Doch das ist sie schon lange nicht mehr. Könnten Fische schreien, wir wären wohl ununterbrochen ihren Wehklagen ausgesetzt. Unsere Fließgewässer leiden immens unter dem Klimawandel.