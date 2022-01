Die Tiefgarage in der Mindelheimer Altstadt sollte kommen

Plus Erneut ist im Mindelheimer Bauausschuss eine größere Diskussion um fehlende Innenstadt-Parkplätze aufgekommen. Dabei liegen die Aufgaben der Stadt doch eigentlich auf der Hand.

Die Debatte um fehlende Parkplätze in der Innenstadt hat im Bauausschuss wieder Fahrt aufgenommen. Schon mit dem ersten neuen Nutzer des Maria-Ward-Klosters ist klar: Es fehlen Stellplätze. Wer die Stellplatzsatzung nicht anrühren will, muss den Eigentümer verpflichten, Stellplätze zu schaffen. Im Idealfall arbeitet die Stadt eng mit ihm zusammen und schafft auch noch öffentlich zugängliche Stellflächen. Bei der Ochsentiefgarage ist genau das erfolgreich praktiziert worden.