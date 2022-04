Dieser (Rad-)Weg wird kein leichter sein

Plus Ob Mario Barth wieder Kurs auf das Unterallgäu nimmt? Zuletzt hat sich der Berliner als Beispiel für die Verschwendung von Steuergeldern über den Türkheimer Rathaus-Briefkasten lustig gemacht. Ganz in der Nähe würde der Comedian vielleicht auch fündig...

Zumindest das braucht Barth nicht mehr aufzudecken: Für rund 3,3 Millionen Euro wurde eine Bahnüberführung an der alten B18 beim Skyline Park gebaut. Dass diese Investition von Beginn an nicht bei allen auf Gegenliebe stieß, zeigte damals die eindeutige Reaktion der Türkheimer Grünen, die den Bau der Bahnüberführung als „überflüssig wie ein Kropf“ bezeichnet hatten und den alten Bahnübergang nicht als Unfallschwerpunkt sahen. Andres als CSU-Bundestagsabgeordneter Stephan Stracke, der den Bau des neuen Bahnübergangs gefordert, gefördert und gegen das nervige Genörgel der lästigen Türkheimer Grünen verteidigt hatte.