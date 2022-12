Ein Abend mit viel Lametta im Mindelheimer Stadtrat

Harmonie wie im Mindelheimer Stadtrat ist gut, aber eben nicht immer nur förderlich - findet unser Autor.

Die Mitglieder des Mindelheimer Stadtrates pflegen einen kollegialen, ja freundschaftlichen Umgang miteinander. Das ist wirklich bemerkenswert und nicht selbstverständlich.

Daran hat Bürgermeister Stephan Winter einen gehörigen Anteil. Ihm gelingt es immer wieder, unterschiedliche Interessen so zu moderieren, dass es nie zu größeren Streitereien kommt. Aber auch die 24 Stadträtinnen und Stadträte geben sich erkennbar Mühe für ein gutes Miteinander.

Das ist nicht selbstverständlich, wie Beispiele auch in der Nähe zeigen. Die Sicht von Bürgermeister Winter, dass in Mindelheim alles großartig laufe in einer Welt, die offenbar irre zu werden scheint, ist freilich etwas arg verkürzt. Natürlich ist es legitim, die Dinge so kurz vor Weihnachten so zu verkaufen.

Mindelheim würde ein bisschen mehr Tempo guttun

Aber auch in Mindelheim würde man sich manchmal etwas mehr Tempo wünschen. Das Windkraftprojekt kommt nicht voran, weil der Rathauschef taktiert. Das von einem Gutachter angeregte überarbeitete Parkkonzept für die Innenstadt lässt auf sich warten. Und warum man an einem Notkonzept für den Weihnachtsmarkt festgehalten hat, obwohl spätestens seit dem Münchner Oktoberfest klar war, dass es in diesem Winter keine größeren Corona-Beschränkungen mehr geben wird, erschließt sich auch nicht sofort.

Harmonie ist gut, aber eben nicht immer nur förderlich.

