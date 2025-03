Die Mindelheimer Finanzen: ein echter Lichtblick

Inmitten schlechter Nachrichten ist das doch mal eine erfreulich gute: Sowohl der Landkreis als auch die Stadt Mindelheim stehen finanziell deutlich besser da, als das aufgrund der schwierigen Rahmenbedingungen und anstehender Großprojekte zu erwarten war. Zu verdanken ist das in beiden Fällen einer bedachten Haushaltsführung in den vergangenen Jahren.

Die Stadt Mindelheim achte immer darauf, nicht über die Stränge zu schlagen, hatte Bürgermeister Stephan Winter bei der Verabschiedung des Haushaltsplans gesagt und angefügt, dass das in guten Jahren besonders schwerfällt. Jetzt zahlt es sich aus, dass die Stadt der Versuchung, so richtig aus dem Vollen zu schöpfen, in den vergangenen Jahren erfolgreich widerstanden hat – auch wenn sie dafür mitunter belächelt wurde. Sparen ist in den Augen mancher vielleicht nicht sexy, es trägt nun aber ganz wesentlich dazu bei, dass es der Stadt entgegen dem landläufigen Trend immer noch so gut geht. Dabei kommt ihr auch zugute, dass sie nicht nur gespart, sondern sich nötige Investitionen durchaus geleistet hat.

Zwar ist absehbar, dass es in den kommenden Jahren auch für Mindelheim finanziell schwieriger wird und die Ausgaben noch stärker als bisher auf den Prüfstand gestellt werden müssen. Sie hat aber den großen Vorteil, dass sie darin bereits ein Stück weit geübt ist.