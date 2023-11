Ein wichtiges Signal aus Türkheim in schwierigen Zeiten

Der Türkheimer Gemeinderat hat ein gemeindeeigenes Grundstück gefunden, auf dem Unterkünfte für Flüchtlinge errichtet werden könnten. Eine gute Entscheidung.

22 Menschen, die vor Krieg und Zerstörung aus ihren Heimatländern flüchten mussten, haben derzeit in Türkheim ein neues Zuhause gefunden. 22 Asylbewerberinnen bzw. Asylbewerber sowie Geflüchtete sind hier in staatlichen Unterkünften untergebracht. Insgesamt hat der Wertachmarkt knapp 7500 Einwohner. Der Blick auf diese Zahlen zeigt schon, dass es an der Zeit ist, dass sich auch Türkheim stärker zu seiner Verantwortung bekennt und den Landkreis Unterallgäu in diesen schwierigen Zeiten nicht (länger) im Regen stehen lässt.

Das Grundstück der Gemeinde Türkheim ist für Flüchtlingsunterkünfte geeignet

Das Grundstück beim Bahnhof ist geeignet und schnell verfügbar - das sind erstmal die wichtigsten Voraussetzungen. Landrat Alex Eder - selbst ein Türkheimer - hat in aller Eindringlichkeit schon mehrfach deutlich gemacht, dass der Landkreis jetzt die Gemeinden braucht, um das wachsende Problem der Flüchtlingsunterbringung irgendwie lösen zu können.

Das Signal aus Türkheim ist mutig, wichtig und richtig und wird dem Landkreis etwas helfen. Bleibt nur zu hoffen, dass sich alle anderen Landkreisgemeinden an diesem Beispiel orientieren. Gerade jetzt ist die viel beschworene Solidarität unter den Kommunen gefragt. Und das ist nun mal keine Einbahnstraße. Leider.