Eine gute Nachricht für die Mindelheimer Innenstadt

Viele Städte tun sich schwer gegen die grüne Wiese und das Internet. Deshalb ist die Nachricht, dass Müller bleibt, gar nicht hoch genug einzuschätzen.

Mindelheim ist eine wachsende Stadt mit nahezu Vollbeschäftigung. Und sie hat eine bezaubernd schöne Altstadt. Das sollten in Summe eigentlich gute Voraussetzungen für einen vitalen Einzelhandel sowie eine lebhafte Gastronomie sein. Dennoch tut sich auch die Mindelheimer Innenstadt schwer, gegen die Konkurrenz im Internet und auf der grünen Wiese standzuhalten.

Deshalb ist die Nachricht, dass der Drogeriemarkt Müller seinen Mietvertrag am Standort in der Maximilianstraße verlängert hat, eine ausgezeichnete für die Altstadt. Dass dies gelungen ist, dürfte hauptsächlich dem Vermieter zu verdanken sein, der offenbar zu großen Zugeständnissen bereit war, um Müller zu halten. Dieser Vermieter hat im Interesse des Gemeinwohls in Mindelheim gehandelt und nicht auf Gewinnmaximierung gesetzt.

Eine Rolle gespielt hat sicherlich auch das Einzelhandelskonzept der Stadt Mindelheim, in dem innenstadtrelevante Warengruppen aufgelistet sind. Dieses Konzept aus dem Jahr 2008 hat Rechtskraft, ist also kein zahmer Tiger, wie manche meinen. Es war richtig, dass die Stadträte nicht umgefallen waren und den angepeilten Umzug abgelehnt haben.