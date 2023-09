Eine Pflegereform ist dringend nötig

Wenn die Unterallgäuer auch noch in einigen Jahren die Wahl haben sollen, ob sie sich zuhause oder im Heim pflegen lassen wollen, braucht die Pflege selbst mehr Pflege.

Laut einer Umfrage, die der Landkreis vor einigen Jahren in Auftrag gegeben hatte, wollen die meisten Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer im Alter zuhause gepflegt werden. Schaut man sich die Entwicklung der Pflegesätze in den vergangenen Jahren an, könnte man jedoch zu dem Schluss kommen, dass vielen inzwischen gar keine andere Wahl mehr bleibt: Sie können sich ein Zimmer im Heim schlicht nicht (mehr) leisten. Zwar springt in solchen Fällen die Sozialhilfe mit der "Hilfe zur Pflege" ein und tut das inzwischen auch schon bei rund 40 Prozent der Heimbewohnerinnen und -bewohner in Deutschland, für viele Seniorinnen und Senioren ist das aber ein schwerer Schritt.

Gleichzeitig ist die finanzielle Lage der Heime trotz der permanent steigenden Pflegesätze alles andere als rosig, weil sie immer noch nicht ausreichen, um die explodierenden Kosten zu decken. Mit ein Grund dafür ist der Umstand, dass die Annahmen der Pflegekassen, auf deren Grundlage die Pflegesätze berechnet werden, schon seit Jahrzehnten nichts mehr mit der Realität vor Ort zu tun haben. So gehen sie beispielsweise weiter davon aus, dass die Heime beinahe voll belegt sind. Weil überall Pflegekräfte fehlen, ist das aber schon seit Jahren nicht mehr der Fall.

In der Folge müssen in der Praxis wesentlich weniger Bewohnerinnen und Bewohner die Kosten tragen, die sich in der Theorie auf mehr Schultern verteilen würden. Zwar bedeuten weniger Bewohner in manchen Bereichen auch niedrigere Kosten, aber eben nicht in allen: Für den Gebäudeunterhalt zum Beispiel ist es weitgehend unerheblich, ob das Heim voll belegt ist oder eben nicht. In der Sitzung des Personalausschusses nannte der Gesamtleiter der drei Unterallgäuer Kreisseniorenheime, Ara Gharakhanian, noch eine Reihe weiterer Beispiele, die die Bewohnerinnen und Bewohner sowie die Heime selbst massiv belasten. Und er machte auch klar, was das bedeutet: Sollte die Pflege nicht endlich selbst einmal pfleglich behandelt und grundlegend reformiert werden, drohen langfristig Insolvenzen. Sind die Heime dann erst geschlossen, beantwortet sich die Frage, ob man lieber zuhause oder im Heim gepflegt werden möchte, ebenfalls von selbst.

