Einrichtungsbezogene Impfpflicht ist ein Schuss in den Ofen

Plus Jetzt wäre der richtige Zeitpunkt, das Gesetz zu kippen, das es Ungeimpften verbietet, in Kliniken und Pflegeeinrichtungen zu arbeiten, findet unser Autor.

Die Bilanz der „einrichtungsbezogenen Impfpflicht“ ist desaströs: Das Beratungsangebot der Gesundheitsämter nutzten die ungeimpften Klinik- und Pflegeheimmitarbeiter kaum, die Zahl der sich daraus ergebenden Impfungen geht gegen null. Die Aktion war ein Schuss in den Ofen. Sie hat bei Krankenhäusern und anderen Einrichtungen nur Kopfschütteln und Unverständnis erzeugt. Daher wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, das Gesetz komplett zu kippen.