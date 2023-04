Entscheidung zur Windkraft: Endlich weiß die Stadt, was sie will

Plus Seit einem Jahr wird in Mindelheim über Windkraft geredet. Jetzt weiß die Stadt endlich, was sie will. Es wurde auch Zeit.

Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine hat vieles infrage gestellt, was wir für selbstverständlich gehalten haben. Dazu zählt eine sichere und bezahlbare Energieversorgung. Putin hat nicht nur den Gashahn zugedreht, er hat uns auch die Augen geöffnet, wobei Letzteres sehr zu begrüßen ist. Wir sind gut beraten, uns von Energieimporten unabhängiger zu machen, zumal sie auch noch Millionen an Euro pro Jahr regionale Kaufkraft kosten.

So gesehen ist es ein glücklicher Umstand, dass ein Unternehmer aus der Region die Initiative ergriffen hat, um östlich von Mindelheim Windkraftanlagen in einem bereits ausgewiesenen Vorranggebiet zu errichten. Er ging in Vorleistung, ließ ein Vogelgutachten anfertigen und brachte die ganze Debatte erst ins Rollen. Die Stadt Mindelheim, der der Grund gehört, kam allerdings nicht so recht in die Gänge. Ein Windkümmerer wurde im Sommer 2022 präsentiert. Das war es dann auch wieder. Monate gingen ins Land, und man musste den Eindruck gewinnen, ganz bestimmte Interessen sollten bedient werden. Da mag der CSU-Fraktionssprecher Christoph Walter noch so sehr seine verbalen Spitzen gegen die Zeitung abfeuern: An den Fakten kommt er nicht vorbei. Hier ist wertvolle Zeit verdaddelt worden.

Erst im neuen Jahr nahm die Geschichte Fahrt auf. Nun herrscht endlich Klarheit, was die Stadt eigentlich will. Anders als bei der PV-Freiflächenanlage im Gleisdreieck sollen die Mindelheimerinnen und Mindelheimer nun nicht mit einer Pseudo-Bürgerbeteiligung der VWEW abgespeist werden. Wenn das bei der Windkraft so kommt, ist das ein echter Durchbruch. Und auch die Idee eines Windstromtarifs für Mindelheimer Bürger und Unternehmen ist eine charmante. Unter dem Strich ist der Stadtratsbeschluss also eine sehr gute Gesprächsgrundlage. Diese paar Punkte aufzunotieren, hätte man aber auch ein halbes Jahr schneller schaffen können. Hoffentlich bleiben die Aussagen, man wolle die Windkraftanlagen möglichst schnell realisieren, keine Lippenbekenntnisse.