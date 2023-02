Es braucht eine Kraftanstrengung für die Mindelheimer Berufsschule

Plus Die Berufsschule Mindelheim hat sich weit über die Region hinaus einen exzellenten Ruf erarbeitet. Damit die Erfolgsgeschichte weitergehen kann, muss gehandelt werden.

Es wird Menschen geben, die sagen: In die Mindelheimer Berufsschule ist doch in der Vergangenheit immer wieder kräftig investiert worden. Die Schule steht doch gut da. Das stimmt. Aber die Zeiten ändern sich. Berufe werden komplexer. Beispiel Mechatroniker für Nutzfahrzeugtechnik: Wer diesen Beruf anstrebt, muss sich in Verbrennungstechnik genauso auskennen wie in E-Mobilität oder der Wasserstofftechnik. Dazu braucht es mehr Platz. Der ist am vorhanden Standort nicht mehr vorhanden. Ein Teilneubau ist notwendig, soll die Schule eine Zukunftsperspektive haben.

