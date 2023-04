Es braucht mehr Leben in der Mindelheimer Altstadt

Plus Wenn eine Bankfiliale in der Altstadt schließt, ist das kein Drama. Und doch ist es ein Warnschuss. Für eine belebte Mindelheimer Altstadt braucht es neue Impulse.

Die HypoVereinsbank in Mindelheim schließt im Sommer. Die Kunden sollen dann von Kaufbeuren aus betreut werden. Die Entscheidung ist nachvollziehbar. Intensive Beratung in finanziellen Dingen lässt sich auch von dort aus organisieren.

Und doch häufen sich derzeit die schlechten Nachrichten für Mindelheim. Mit dem Müller-Markt will ein Magnet aus der Altstadt. Käme das so, würden auch andere Geschäfte massiv darunter leiden. Der Drogeriemarkt bringt wichtige Frequenz. Dicht macht auch die Postbank und mit ihr die Post am Forum. Es wird zwar ein Filialgeschäft der Post an der Landsberger Straße bei Coskun eröffnet. Für die Kunden ist das dort aber weniger komfortabel und auch sicher, weil sie über die stark befahrene Landsberger Straße laufen müssen, wenn sie ein Paket aufgeben wollen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen