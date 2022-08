Es geht auch um die Glaubwürdigkeit der Polizei

Plus Vor mehr als einem Jahr wurde Bad Wörishofens damaliger Polizeichef von seinem Amt entbunden. Was ihm vorgeworfen wird, ist nicht bekannt.

Die Polizei kommuniziert – aber sie sagt nicht viel. Das geht nun schon seit mehr als einem Jahr so. Dabei geht es in der Sache nicht um eine Bagatelle. Der Polizeichef von Bad Wörishofen wurde in einer Überraschungsaktion aus dem Amt entfernt und ist nicht mehr im Dienst. Das Präsidialbüro nennt nun das „Gewicht der Vorwürfe“ als Grund für das zwischenzeitliche Handeln, doch immer noch ist nicht bekannt, um welche Vorwürfe es eigentlich geht.

Die Polizei kommuniziert – aber sie sagt nicht viel. Das geht nun schon seit mehr als einem Jahr so. Dabei geht es in der Sache nicht um eine Bagatelle. Der Polizeichef von Bad Wörishofen wurde in einer Überraschungsaktion aus dem Amt entfernt und ist nicht mehr im Dienst. Das Präsidialbüro nennt nun das „Gewicht der Vorwürfe" als Grund für das zwischenzeitliche Handeln, doch immer noch ist nicht bekannt, um welche Vorwürfe es eigentlich geht.

