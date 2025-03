Flexible Ferientage statt hoher Strafen

Die Kontrollen von Schulpflichtigen in Bayern vor und nach den Ferien sind ein Unding. Der Polizei ist da kein Vorwurf zu machen, die erledigt ihren Auftrag. In der Staatsregierung sollte man hier aber dringend einen Realitätscheck machen. Wer in den Schulferien verreisen will oder muss, wird schamlos abkassiert. Die Preise steigen von einem Tag auf den anderen um ein Vielfaches: Flüge, Unterkünfte, Sprit, Bahntickets.

Während Doppelverdiener ohne Kinder Schnäppchenurlaub machen können, reicht bei Familien mit schulpflichtigen Kindern oft nicht mal mehr ein Monatseinkommen, um ein paar schöne Tage zu erleben. Das hohe Gut der Schulpflicht verkehrt sich hier zu einer Last und deshalb muss dringend gehandelt werden.

Zumal die völlig überzogenen Vorgaben zur Anzahl der Proben dazu führen, dass regelmäßig vorausgesetzt wird, dass sich Schulkinder in den Ferien auf Schulaufgaben direkt nach den Ferien vorbereiten. Während es in der Arbeitswelt mittlerweile zu Recht als Tabu gilt, Beschäftigte im Urlaub mit Arbeit zu behelligen, scheint dies bei Kindern kein Problem zu sein. Das ist es aber. Gerade Kinder brauchen Erholung zwischen Zeiten der Anspannung, sie brauchen auch mal einen Ortswechsel, auch das trägt zur Persönlichkeitsbildung bei.

Was spräche zum Beispiel gegen ein paar flexible Ferientage in Bayern? Eltern könnten diese nutzen, um wenigstens ein paar Euro zu sparen, ohne gleich kriminalisiert zu werden. In anderen Bereichen wird die Eigenverantwortung von politisch Verantwortlichen gerne groß geschrieben. Das muss auch hier gelten, denn Eltern können das sehr gut selbst entscheiden.