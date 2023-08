Kommentar

Flüchtlingsstrom in Bad Wörishofen: Die Kneippstadt ist überfordert

Plus Es wirkt, als solle der Kurort die regionalen Probleme in der Flüchtlingskrise alleine bewältigen. Das darf nicht passieren, schreibt Alf Geiger in seinem Kommentar.

Von Alf Geiger

Zuletzt sorgte die Nachricht, dass mindestens 50, wahrscheinlich aber 80 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in den Kneipp’schen Kinderheilstätten vorübergehend untergebracht werden sollen, für Unverständnis in der Bad Wörishofer Bevölkerung. Denn noch vor wenigen Wochen hatte noch im Juli Doris Back vom Landratsamt völlig zu Recht gesagt: Man dürfe einzelne Gemeinden nicht überfordern. In Bad Wörishofen werde es daher keine weiteren Anmietungen geben. Knapp sechs Wochen später war dieses Versprechen schon wieder Makulatur. Der Flüchtlingsstrom hält unvermindert an und aus Bad Wörishofen kommen nun mal die meisten Vermietungsangebote. Das Landratsamt muss handeln – doch dort ist längst auch nur noch Verzweiflung und Überforderung zu spüren. „Es muss sich grundlegend etwas ändern, sonst schaffen wir das nicht. Ich will es aber schaffen!“, fasste Landrat Eder in einem Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz seine Hilfslosigkeit zusammen.

Und jetzt erfährt Bad Wörishofen auch noch vom Verkauf des Sebastianeums – nicht weniger als das Herzstück der Kneipp’schen Stiftungen in der Kurstadt. Und dieses Herz, das symbolisch auch die Lebensadern der Kneippstadt am Leben hielt, hört bald auf zu schlagen – wird dicht gemacht und verkauft. Wie wenig überraschend, dass es erneut Bauunternehmer Dieter Glass ist, der das traditionsreiche Anwesen gekauft hat.

