Förderung der Mindelburg ist eine Lehrstunde für Pschierer

Mindelheim darf sich freuen: Es gibt Geld für die Mindelburg. Das ist ein politischer Erfolg des Abgeordneten Pohl. Für Kollege Pschierer ist das ein Lehrstück.

So ändern sich die Zeiten. Noch vor ein paar Jahren hätten sich alle öffentlich in Szene gesetzt, die ein Mandat auf der CSU-Liste erworben haben. Der Stimmkreisabgeordnete Staatsminister a.D. Franz Josef Pschierer wäre ohne Zweifel darunter gewesen.

Seit seinem Abgang bei der CSU kann Pschierer nur noch öffentlich erklären, dass er den Zuschuss des Freistaats für die Mindelburg gut findet. Er selbst hatte da nichts mehr mitzureden. Die FDP, der er jetzt angehört, ist eben nicht in der bayerischen Regierungsverantwortung, auch wenn sie das schon mal war.

Dass die Mindelburg Geld aus München bekommt, ist ein Erfolg von Vielen

Pohl hat seine Chance genutzt. Die Mindelburg liegt den Mindelheimerinnen und Mindelheimern sehr am Herzen.

Also hat er in München für das Projekt geworben. Auch Kulturamtsleiter Christian Schedler sieht in der Mindelburg eine Riesenchance. Er hat einen Kreis von Burgenforschern zusammengetrommelt, die immer wieder spannende Einblicke in die Burg geben. Dabei spielt Markus Fischer, der ja mal Chef eines künftigen Burgenmuseums werden soll, eine besondere Rolle. Rückenwind gibt es auch von Bürgermeister Stephan Winter und dem gesamten Stadtrat. Dass jetzt also die Geldquelle aus München sprudelt, ist ein Erfolg von Vielen.

Aber auch die SPD hat völlig recht, wenn sie von einer "Wahlkampf-Beglückungsoffensive" spricht. Da werden einfach schnell mal 70 Millionen Euro aus dem von allen Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern gefüllten Staatshaushalt genommen und von Freien Wählern und CSU nach Gutdünken verteilt. Dass die Mindelburg davon profitiert, ist erfreulich. Aber das Prinzip Gießkanne ist in einem Wahljahr durchschaubare Regierungskunst.

