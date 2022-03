Gekürzter Zuschuss für "Jazz isch": Mindelheim ist zu kleinlich

Plus Der Mindelheimer Finanzausschuss hat den Zuschuss für die Jazztage "Jazz isch" gekürzt. Warum das eine kleinliche Entscheidung ist - ein Kommentar.

Es gab in der Vergangenheit schon viel Beifall für das, was Peter Schmid in Mindelheim auf die Beine gestellt hat. Mit „Jazz isch“ ist ihm nichts mehr und nichts weniger gelungen, als auf dem Land ein feines Jazz-Fest auf die Beine zu stellen, das keinen Vergleich zu scheuen braucht. Hier treten Jahr für Jahr Top-Künstler auf.

