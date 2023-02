Geplante Kita-Gebühren sind eine Zumutung für Wörishofens Familien

Plus Dass eine Verdoppelung von Teilen der Kita-Gebühren im Gespräch ist, bringt Eltern zu Recht auf die Palme.

Eine Verdoppelung der Gebühren für Kinderbetreuung in Bad Wörishofen ist ein realitätsferner Plan. Zumal auch der Rabatt für kinderreiche Familien wegfallen soll.