In Bad Wörishofen muss eine öffentliche Aussprache zum Matzberger her

Bei der Frage, was mit dem Matzberger in Bad Wörishofen geschehen darf, geht es um Vertrauen. Das fehlt derzeit.

Die Matzberger-Situation ist verfahren. Dass wieder Leben in den einst beliebten Treffpunkt am Denkmalplatz einzieht, wünscht sich wohl jeder, dem Bad Wörishofens Innenstadt am Herzen liegt. Doch zu welchem Preis? Vor dieser Frage steht der Stadtrat.

Eine Antwort kann nur gelingen, wenn sich alle Beteiligten endlich ehrlich machen. Das geht nur in einer öffentlichen Aussprache zwischen Rat und Investoren. Dabei müssen alle Bedenken auf den Tisch und auch alle Pläne. Es geht darum, Vertrauen zu schaffen, denn das fehlt derzeit.

Eine Bürgschaft für die Fertigstellung des Matzberger in Bad Wörishofen wäre eine Lösung

Sorgen um eine Fertigstellung könnte mit einer Bürgschaft begegnet werden, das ist kein unüblicher Vorgang. So könnte man das festgefahrene Projekt wieder in Gang bringen – und auch die beschämende Art der Diskussion über eine Unterbringung von Geflüchteten beenden. Sich von solchen Überlegungen treiben zu lassen, spielt nur jenen in die Karten, die hetzen, keinesfalls jenen, die gestalten wollen.

