Jeder muss im Notfall helfen

Profis sollen Ersthelfer per App unterstützen. Unser Autor sieht darin in seinem Kommentar einen denkbaren Weg, der aber auch einen Nachteil birgt.

Wer in Deutschland ärztliche Hilfe benötigt, kann sich auf ein professionelles Netz aus niedergelassenen Ärzten, Kliniken und Rettungsdiensten verlassen. Das ist beruhigend, aber keine Lebensversicherung. Wer einen plötzlichen Herzstillstand erleidet, ist innerhalb weniger Minuten sofort auf Hilfe angewiesen. Ein Rettungswagen braucht im Schnitt in Mindelheim zwölf Minuten, bis er am Einsatzort ist. Er kommt in solchen Fällen also immer zu spät. Die Folge sind eigentlich vermeidbare Todes- beziehungsweise Pflegefälle, wenn jeder sofort anpacken und mit Herz-Lunge-Druckmassage beginnen würde. Falsch machen kann man hier nur eines, nämlich nichts zu tun.

Leider tun das immer noch viel zu viele hierzulande und stehen wie das Kaninchen vor der Schlange erstarrt daneben. Diese Blockade aufzulösen, das muss Ziel aller Bemühungen sein.

Die App suggeriert der Bevölkerung, dass Lebensrettung die Sache anderer ist

Im Allgäu will man nun offenbar einen anderen Weg einschlagen. Medizinisch geschulte Helfer sollen über eine App aktiviert werden, wenn ein solcher Notfall auftritt. Das ist sicherlich ein denkbarer Weg. Er hat nur einen Nachteil: Er suggeriert der Bevölkerung, dass Lebensrettung die Sache anderer sei. Und auch dieser Weg hat den Nachteil, dass die Hilfe womöglich zu spät kommt, weil es naturgemäß weniger Helfer gibt.

Unverständlich aber ist, dass jetzt eine neue Helfer-App propagiert wird, obwohl es ein bewährtes System längst in Bayern gibt. Beim Team Bayern, das vom Roten Kreuz und Bayern 3 getragen wird, kann sich jeder registrieren lassen, nicht nur Leute mit medizinischen Vorkenntnissen.

Lesen Sie dazu auch