Jemand muss sich um Bad Wörishofens Innenstadt kümmern

Plus Das angekündigte Ende des "Ländle" ist ein Alarmzeichen für Bad Wörishofen. Was jetzt geschehen muss.

Die angekündigte Schließung des Modehauses Ländle Ende Oktober ist ein Alarmzeichen für Bad Wörishofens Innenstadt. Ein Haus macht zu, das Kaufkraft in die Innenstadt lockte. Auch andere tun sich schwer, wie sich zeigt.

Es geht um Fachkräftemangel, zu viel Bürokratie, aber auch darum, wie viele Kundinnen und Kunden überhaupt noch in die Innenstadt kommen. Es wäre der richtige Zeitpunkt für Maßnahmen. Kersten Neudel hat recht: Bad Wörishofen braucht einen Citymanager oder eine Citymanagerin. Jemand muss sich darum kümmern, dass in der Fußgängerzone regelmäßig etwas los ist.