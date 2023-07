Kommentar

18:00 Uhr

Zu viel Lärm und Staub? Kritik an Firma Weikmann geht ins Leere

Das neue Mischfutterwerkt der Agrarhandelsgesellschaft Weikmann in der Stillachstraße in Mindelheim ist seit Ende 2021 in Betrieb..

Plus Es liegen keinerlei Belege vor, dass diese Werte im Futtermittelwerk von Weikmann überschritten worden wären. Die Kritik von zwei Personen geht ins Leere.

Man kann es kurz machen: Industrie gehört in ein Industriegebiet, wohin denn sonst? Natürlich gelten auch dort Grenzwerte von Lärm und Staub, die einzuhalten sind. Denn auch neben einem Industriegebiet leben Menschen, die geschützt sein wollen und geschützt werden müssen. Ein gewisses Maß an Emissionen lässt sich dort aber nicht vermeiden.

Es liegen keinerlei Belege vor, dass diese Werte im Futtermittelwerk von Weikmann überschritten worden wären. Anders war das noch am alten Standort am Bahnhof. Da kam es durchaus vor, dass Anwohner vorwiegend durch Staub, aber auch durch Lkw-Verkehr, belästigt wurden. Die neue Anlage ist dagegen ein Quantensprung in geringerer Umweltbelastung.

