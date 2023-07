Meisterakademie für Mindelheim ist nur ein Trostpflaster für die Landwirte

Plus Im Vorjahr schloss Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber die Landwirtschaftsschule in Mindelheim. Als Trostpflaster kommt nun eine Meisterakademie.

Landrat Alex Eder ( Freie Wähler) war per Video zugeschaltet. Vor Ort in München bei dem Treffen mit Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber ( CSU) waren der Memminger Stimmkreisabgeordnete und Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) sowie Martin Schorer und Joachim Nuscheler vom Unterallgäuer Bauernverband dabei. Das Foto, das das Landwirtschaftsministerium an die Medien verschickt hat, zeigt die fünf mehr oder weniger glücklich lächelnd. Die Nachricht dahinter: Mindelheim bekommt eine Meisterakademie für Landwirte. Tolle Geschichte, sollte man meinen. Bei Licht besehen muss man aber sagen: Das ist nicht mehr als ein Trostpflästerchen für die heimischen Bauern oder ein Kuhhandel.

Voriges Jahr im April war die Landwirtschaftsschule in Mindelheim dicht gemacht worden. Ministerin Kaniber hatte das verfügt. Die heimischen Bauern haben sich nicht wirklich damit abgefunden. Denn zu groß sind die Nachteile, wenn junge Landwirte weite Strecken fahren müssen, um ihre Ausbildung zu absolvieren. Klar war aber auch, dass die Ministerin eine solche Entscheidung nicht zurücknehmen kann. Denn dann hätte sie ihr Gesicht verloren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen