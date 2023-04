Mindelheim muss seine NS-Vergangenheit aufarbeiten

Plus AfD-Stadtrat Christian Sedelmeir würde gerne auf die Aufarbeitung der NS-Zeit in Mindelheim verzichten. Aus Sicht unseres Autors ist sie aber zwingend nötig.

Die Zeit der fetten Jahre in Mindelheim scheint vorerst vorüber. Die Ausgaben vor allem fürs Personal steigen stark an, der Spielraum für anderes wird geringer. Vor diesem Hintergrund ist es völlig in Ordnung, wenn ein Stadtrat einen Sparvorschlag unterbreitet. Der Vorstoß von AfD-Stadtrat Christian Sedlmeir, die Aufarbeitung der NS-Zeit in Mindelheim nicht in Auftrag zu geben, kommt allerdings merkwürdig verspätet daher.

Erst im März erarbeiteten die Stadträte ihren Haushalt 2023. Darin waren 25.000 Euro als Anschubfinanzierung für die Aufarbeitung der Zeit des Nationalsozialismus enthalten. Weitere Gelder waren für die kommenden Jahre eingestellt. Das wäre die Gelegenheit für Christian Sedlmeir von der AfD gewesen, seine Bedenken loszuwerden.

