Mindelheim senkt Grundsteuer-Hebesatz: eine richtige Entscheidung

„Aufkommensneutral“ sollte sie sein, die neue Grundsteuer, das hat die Politik immer wieder versprochen, als es um die nötig gewordene Reform ging. Doch so manche Kommune scheint sich nicht wirklich daran zu halten: Wenn sowieso schon der Hebesatz angepasst werden muss, warum dann nicht gleich nach oben? Ganz nach dem Motto: Die Grundsteuer für den Einzelnen ändert sich sowieso, da fällt eine versteckte Steuererhöhung vielleicht gar nicht so auf.

Die Stadt Mindelheim hingegen hat ihren Hebesatz nun um 50 Prozentpunkte gesenkt, und das trotz eines Puffers von 75.000 Euro in der neuen Berechnung der Einnahmen. Das ist auch ein Zeichen der Verlässlichkeit an die Bürgerinnen und Bürger – etwas, das so manches Mal in der Politik fehlt, was wiederum für Verdruss sorgt. Natürlich wird es Mindelheimerinnnen und Mindelheimer geben, die künftig mehr Grundsteuer für ihr Eigentum zahlen müssen. Es wird aber auch welche geben, bei denen sich der Betrag verringert, sodass es insgesamt ein Nullsummenspiel für die Stadt wird.

Die Entscheidung Mindelheims ist auch ein Zeichen für Transparenz: Denn natürlich kann es sein, dass die Stadt ihre Grundsteuer-Hebesätze in den kommenden Jahren einmal erhöhen muss, um an mehr Einnahmen zu kommen. Dann aber wird man in einem eigenen Tagesordnungspunkt darüber diskutieren und eine Erhöhung nicht einfach nebenbei einführen.