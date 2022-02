Nachbessern beim Wörishofer Sommerbauverbot ist dringend nötig

Plus Das Sommerbauverbot in Bad Wörishofen sorgt regelmäßig für hohe Reibungstemperaturen. Man wird über diese Regelung sprechen müssen.

Das Sommerbauverbot in Bad Wörishofen erhitzt – wieder einmal – die Gemüter. Man wird über diese Regelung sprechen müssen. Nicht, um sie abzuschaffen. Die Verordnung sollte allerdings konkretisiert werden – und besser vermarktet.