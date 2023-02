Nahversorgung in Rammingen: David stemmt Goliath

Vor einem Jahr startete die Arbeitsgruppe Nahversorgung, 2024 soll ein Supermarkt eröffnet werden. Jetzt gilt es, zusammenzuhalten.

Vor fast genau einem Jahr fing die Arbeitsgruppe Nahversorgung damit an, die Weichen für einen Verbrauchermarkt in Rammingen zu stellen. Kurz darauf schaffte die Gemeinde mit der Ausweisung einer Gewerbefläche fruchtbare Tatsachen, Investor und Pächter waren da längst in der Tasche. Bleiben rund 16 Monate Planungs- und Bauzeit bis zur Eröffnung im Spätsommer 2024: „Respekt!“, möchte man da rufen.

Die Ramminger allein können den Tante-Emma-Markt nicht erhalten

Wie schade wäre es nun, wenn aufgrund fehlenden Personals weder Bäcker noch Metzger gefunden werden können. Fehlen Frischetheken, fehlt wohl auch wichtige Pendler-Kundschaft. Denn eines ist klar: Die Ramminger allein können ihren Tante-Emma-Markt nicht am Leben erhalten. Dass sich nun der Rathauschef samt Arbeitsgruppe selbst und höchstpersönlich auf die Suche nach Personal machen, ist absolut bemerkenswert – weil keine Pflichtaufgabe der Kommune.

Ab Eröffnung bleiben den Rammingern etwa zehn Jahre, ihren Markt zu etablieren. Dann läuft der Pachtvertrag aus. Jetzt gilt es, zusammenzuhalten.

