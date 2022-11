Nebenjob nicht hinter verschlossener Tür genehmigen

Plus Die Nebentätigkeit von Bad Wörishofens Bürgermeister löst Kritik aus. Es wäre besser gewesen, auf den Nebenjob zu verzichten.

Bad Wörishofens Bürgermeister Welzel hat sich korrekt verhalten: Der Stadtrat hat seine Nebentätigkeit als Lehrkraft mehrheitlich genehmigt, Punkt. Es wäre trotzdem besser gewesen, darauf zu verzichten. Die Probleme im Rathaus sind groß, in der Bürgerschaft gärt es seit Monaten. Dass manche da nicht verstehen, dass der Bürgermeister noch Zeit für eine Nebentätigkeit findet, ist nicht verwunderlich.