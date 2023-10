Peter Wachler holt einen Wahlsieg ohne billige Polemik

Plus Unruhige Zeiten, eine erstarkende Rechte und eine verjüngte CSU: Es war lange nicht mehr so spannend wie bei dieser Landtagswahl im Stimmkreis Kaufbeuren.

Gratulation, Peter Wachler! Der Markt Walder hat souverän das Direktmandat für die CSU geholt. Er hat das ohne Polemik geschafft – mit Zuhören und Sachlichkeit. Das darf man auch mal festhalten in Zeiten von Grünen-Bashing von AfD, Freien Wählern und CSU-Spitzenkräften wie Markus Söder.

Wachler hat mit seiner Kandidatur den notwendigen Generationswechsel in der CSU eingeläutet. Staatsminister a.D. Franz Josef Pschierer mochte sich keiner parteiinternen Wahl stellen. Er fühlte sich in seiner Eitelkeit gekränkt, weil ihm seine Partei eine erneute Kandidatur nicht auf dem Samtkissen angetragen hatte, wie er das wohl für selbstverständlich gehalten hat. Der Rest ist bekannt: Pschierer lief zur FDP über und kandidierte im Stimmkreis Memmingen gegen Klaus Holetschek, seinen alten Rivalen. Einziges Wahlziel: Der CSU maximal schaden. Daraus wurde nichts. Die FDP ist nicht einmal mehr im Landtag vertreten.