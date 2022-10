Pschierer lässt die CSU im Unterallgäu auflaufen

Plus Franz Josef Pschierer wechselt zur FDP-Fraktion. Seine ehemalige Partei, die CSU, fordert jetzt, er solle sein Kreistagsmandat niederlegen. Unser Kommentator hat eine klare Meinung dazu.

Freunde werden sie wohl nicht mehr, die alten Weggefährten von der CSU und ihr langjähriges Zugpferd Franz Josef Pschierer. Am Freitag forderte die CSU-Fraktion im Kreistag den Abtrünnigen auf, sein Kreistagsmandat und all die damit verbundenen Pöstchen aufzugeben. Pschierer, der zur FDP gewechselt war, weil er sich durch die Gegenkandidatur von Peter Wachler um das Landtagsmandat gekränkt fühlte und eine Intrige witterte, konterte kühl, er fühle sich allein den Wählerinnen und Wählern verbunden.