Absage des Frundsbergfests ist die richtige Entscheidung

Jetzt ist es endgültig: Auch 2022 wird es in Mindelheim kein Frundsbergfest geben. Unser Auto findet, dass der Frundsberg Festring alles richtig gemacht hat.

Der Frundsberg Festring hat eine schwere Entscheidung treffen müssen. Kann im dritten Corona-Jahr ein Frundsbergfest in Mindelheim mit Zehntausenden von Zuschauerinnen und Zuschauern stattfinden, die eng an eng in Lagern feiern oder den Festzügen zujubeln?

Lange Zeit hatten die Verantwortlichen gehofft, das im Vorjahr bereits ausgefallene Frundsbergfest heuer nachholen zu können. Ursprünglich wollte sich der Festring bis März Zeit mit seiner Entscheidung lassen. Jetzt kam die Entscheidung früher, und das ist richtig so. Im März wäre die Lage keine andere, aber die Aktiven hätten viel weitere Arbeit in die Vorbereitung gesteckt und es wären unnötig Kosten aufgelaufen.

Es ist derzeit einfach nicht absehbar, wie sich die Pandemielage im Sommer darstellt. Zu vermuten ist, dass es weniger Fälle wie immer in der warmen Jahreszeit gibt. Aber die Unwägbarkeiten sind einfach zu groß für eine solche Großveranstaltung.

Viele Mindelheimer hätten sich ein Frundsbergfest gewünscht

Nichts wäre schöner gewesen, wenn das Frundsbergfest hätte stattfinden können. Gerade jetzt in dieser wegen Corona und all den Maßnahmen angespannten Stimmungslage hätte es allen gutgetan, wenn man gemeinsam hätte feiern können. Einen Trost gibt es immerhin: Es soll in jedem Fall einige Veranstaltungen geben. Darauf dürfen wir uns alle freuen.

