Runter vom Gas bei den Park&Ride-Plätzen in Türkheim, Mindelheim und Buchloe

Plus Der Auto Club Allgäu hat den Zustand der Park&Ride-Plätze an den Bahnhöfen in Türkheim, Mindelheim und Buchloe ins Visier genommen. Doch die Kritik läuft ins Leere.

Dass sich die Allgäu Gruppe des Auto Club Europa für den Zustand der Park&Ride-Parkplätze in Türkheim, Mindelheim und Buchloe interessiert, mag ja zu den Aufgaben eines Lobbyisten-Clubs zählen, der die Interessen von Autofahrern vertritt. Und ja, der ACE hat Recht, zumindest aktuell: Der Zustand des Bahnhofsvorplatzes in Türkheim ist jämmerlich. Und dann noch nach einem heftigen Regenguss, wenn die Pendler durch knöcheltiefe Wasserpfützen waten müssen. Das sind Fotos, die Aufmerksamkeit erregen (sollen).

Der ACE Allgäu hat sich mit seiner Kritik heftig verbremst

Und doch hat sich der ACE Allgäu mit seiner Kritik heftig verbremst: Denn der ACE hätte durchaus wissen können, dass sich die Gemeinde Türkheim - ebenso wie die Städte Mindelheim und Buchloe - zuletzt mehrfach und intensiv mit der Planung und Neugestaltung des gesamten Bahnhofsareals beschäftigt haben. Ein Blick in das Archiv unserer Zeitung hätte da bestimmt geholfen. Nicht nur die Marktgemeinde Türkheim nimmt dafür auch eine gehörige Menge Geld in die Hand, um das Umfeld des von der Bahn für sage und schreibe 6,4 Millionen Euro sanierten Türkheimer Bahnhofes so zu gestalten, dass alle - vom Autofahrer bis zum Radler und Fußgänger - nicht nur ein schönes, sondern vor allem auch einen bedarfsgerechtes Umfeld vorfinden werden.

