Schon wieder Krise in Bad Wörishofen: Welzel? Neuanfang? War da was?

Seit Monaten eskaliert der Streit um die Personalwechsel in Bad Wörishofen. Jetzt will der Stadtrat die Befugnisse von Bürgermeister Stefan Welzel einschränken.

Was ist denn nur mit diesem Bad Wörishofer Rathaus los? Irgendwas muss in diesen Mauern hängen, dass ein unaufgeregtes und skandalfreies Arbeiten und Regieren dort so schwierig – scheinbar sogar unmöglich – macht. FW-Bürgermeister Paul Gruschka schaffte es einst sogar bundesweit in die Schlagzeilen, als er gleich seinen gesamten Stadtrat anzeigte. Sein Nachfolger Stefan Welzel musste lange gegen Vorbehalte auch in der eigenen Partei kämpfen. So mancher Parteifreund traute ihm diese Aufgabe nicht zu. Dann schaffte Welzel aber doch den Wahlsieg für die CSU und sorgte für einen Machtwechsel im Rathaus der Kneippstadt. Viele, sehr viele, erhofften sich damals einen Neubeginn, den Welzel auch ausdrücklich versprochen hatte.

Steht in der Kritik: Bad Wörishofens Bürgermeister Stefan Welzel (CSU). Foto: Marcus Barnstorf (Archivbild)

Inzwischen steht Welzel vor einem Scherbenhaufen seiner eigenen Ansprüche und seiner vollmundigen Versprechungen. Wenn sich der gesamte Bad Wörishofer Stadtrat so offen und drastisch gegen den Bürgermeister stellt, dann ist dies ein bemerkenswerter Vorgang – selbst im krisengeschüttelten Bad Wörishofer Rathaus. Denn auch wenn die Formulierungen des Antrags auf eine Sondersitzung etwas bürokratisch und vorsichtig formuliert wurden – vielleicht auch, damit die CSU-Stadträtinnen und -Stadträten diese Kröte etwas leichter schlucken und den Rundumschlag gegen ihren Parteifreund mittragen können. Und manches pikante Gerücht im Hintergrund wird auch deshalb gar nicht erst genannt. Im Kern ist der Vorwurf aber glasklar: Welzel ist nicht in der Lage, das Personal im Rathaus vernünftig zu führen. Jetzt muss er sich gefallen lassen, dass ihm der Stadtrat gehörig und auf die Finger klopft und ihm sämtliche Kompetenzen bei Personalangelegenheiten öffentlichkeitswirksam abspricht.

Warum soll die Bad Wörishofer Öffentlichkeit bei dieser Sitzung ausgeschlossen werden?

Doch der brisante Antrag des Bad Wörishofer Stadtrates hat einen entscheidenden Fehler: Diese Sitzung soll hinter verschlossenen Türen stattfinden, die Öffentlichkeit wird ausgeschlossen. Das kann wohl nicht wahr sein: Da werden massive Probleme im Bad Wörishofer Rathaus seit Wochen öffentlich ausgetragen und mit der sprichwörtlichen „schmutzigen Wäsche“ nur so um sich geworfen – und dann soll die kommunalpolitische Aufarbeitung plötzlich im stillen Kämmerlein stattfinden? So einfach will man es sich machen – und dies wird dann wie immer mit dem vorgeschobenen Argument begründet, es würde sich ja um sensible Personalangelegenheiten handeln. Aha! Und dann darf die Öffentlichkeit anschließend nur die gefilterte und schöngeredete Version erfahren. Genau so funktioniert Demokratie – NICHT!

Die Öffentlichkeit muss via Presse bei dieser Sondersitzung zugelassen werden – ob das den handelnden Personen nun in den Kram passt oder nicht! Denn die Bad Wörishofer Bürgerinnen und Bürger haben das Recht darauf, die ganze schonungslose Wahrheit darüber zu erfahren, warum das Rathaus in Bad Wörishofen (schon wieder) in einer tiefen Krise steckt. Daran sollte vor allem auch Bürgermeister Stefan Welzel gelegen sein. Er hatte noch vor drei Jahren einen Neubeginn versprochen. Schon vergessen?

