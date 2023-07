Spaßbad in Bad Wörishofen wurde zu schnell vom Tisch gewischt

Plus Wie soll Bad Wörishofens Freibad künftig aussehen? Bei dieser Frage fehlt bislang eine wichtige Information.

Endlich geht der Stadtrat die Zukunft des Freibads ernsthaft an. Mit ein bisschen frischer Farbe ist es da ja längst nicht mehr getan. Im Raum stehen stattdessen plötzlich ein Naturfreibad und sogar ein Hallenbad. Ob davon etwas Wirklichkeit wird, ist noch fraglich, denn es gibt auch nach Jahren des Lamentierens über den Zustand des Bades weiterhin kein Konzept für einen zukunftsweisenden Weiterbetrieb. Dafür soll es nun schnell gehen, denn die interessanten Fördermittel gibt es nur noch nächstes Jahr.

Dabei wurde im Strategieausschuss das Thema Spaßbad aber viel zu schnell vom Tisch gewischt. Ein Wellenbad brauche man hier nicht. Warum eigentlich nicht? Hat schon mal jemand die Kinder, Jugendlichen oder Eltern gefragt? Das Wörishofer Freibad hat selbst an Spitzentagen kaum noch mehr als 2000 Besucher. Es waren einst 5000 bis 7000. Die Konkurrenz ist groß, und umliegende Bäder bieten das, was viele Familien suchen: Spaßfaktor. Mit Ruhesuchenden allein wird sich die Besucherzahl nicht stark steigern lassen.