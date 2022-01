„Spaziergänger“ entlarven sich selbst

Plus Angeblich wollen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nur ihren Unmut über die Corona-Maßnahmen kundtun. Doch jetzt zeigt sich in Mindelheim, worum es wirklich geht.

Meinungs- und Versammlungsfreiheit sind hohe Güter. Deshalb muss man es in einer Demokratie aushalten können, wenn Leute auf die Straße gehen und dort eine Meinung vertreten, die der eigenen widerspricht. Das ist schließlich ihr gutes Recht. Wer dieses in Anspruch nimmt – zumal ausgerechnet dafür, um angebliche Grundrechtsverstöße anzuprangern – muss sich aber auch selbst an geltendes Recht halten. Und dazu gehört in Deutschland eben auch, dass Versammlungen angezeigt werden müssen. Die Argumentation, dass es sich ja „nur“ um einen Spaziergang und keine Versammlung handle, greift dabei übrigens nicht, weil es sich laut Bundesverfassungsgericht schon dann um eine Versammlung handelt, wenn sich mindestens zwei Personen an die Öffentlichkeit richten und an der öffentlichen Meinungsbildung teilnehmen. Genau das ist Ziel der „Spaziergänger“.

