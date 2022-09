Stellvertretende Bürgermeister: die versteckte Nachricht

Plus In Mindelheim wurden zwei Stellvertreter für Bürgermeister Stephan Winter gewählt. Die Besetzung sagt viel über dessen berufliche Zukunft aus, glaubt unser Autor.

Roland Ahne hat sich diesen Erfolg redlich verdient. Der SPD-Mann im Mindelheimer Stadtrat war acht Jahre lang Dritter Bürgermeister in der Kreisstadt. Er hat Bürgermeister Stephan Winter in dieser Zeit loyal den Rücken freigehalten und ist mit viel Fleiß und Freude seinen Repräsentationspflichten nachgekommen. Ahne beackert als Vorsitzender des Energieteams auch ein wichtiges kommunalpolitisches Feld. Jetzt darf er sich über ein sehr überzeugendes Abschneiden bei der Wahl zum Zweiten Bürgermeister freuen.