Toller Einsatz der Stadt-Mitarbeiter für die Freibad-Gäste

Wegen eines Personalengpasses musste das Mindelheimer Freibad eine Woche lang geschlossen werden. Binnen kürzester Zeit wurde eine gute Lösung gesucht und gefunden.

Kopfschütteln war noch die mildeste Reaktion in Mindelheim und Umgebung auf die Nachricht, dass die Stadt mitten im Hochsommer sieben Tage lang ihr neu saniertes Freibad geschlossen hat. Da half auch wenig, dass leitende Rathausmitarbeiter vor Medienvertretern die Gründe erläuterten. Als peinlich für die Stadt blieb es in Erinnerung bei den Menschen.

Jetzt aber die erfreuliche Wende: Drei Mitarbeiter und ein Sohn einer Mitarbeiterin haben nicht nur eifrig überlegt, wie künftig eine solche Schließung verhindert werden kann.

Neue Rettungsschwimmer für das Freibad Mindelheim: (von links) Wolfgang Heimpel, Andreas Hohenleitner, Michael Schindler und Leon Graf. Foto: Julia Beck / Stadt Mindelheim

Sie sind auch selbst in die Bresche gesprungen und haben sich zum Rettungsschwimmer ausbilden lassen.

In der Stadt Mindelheim haben sich die Mitarbeiter persönlich ins Zeug gelegt

Das ist große Klasse und verdient volle Anerkennung. Es ist eben nicht so, wie an manchen Stammtischen gerne erzählt wird, dass Verwaltungen vor allem sich selbst verwalten. Hier ist binnen kürzester Zeit eine Lösung gesucht und gefunden worden. Was besonders beeindruckt: Mitarbeiter haben sich persönlich ins Zeug für ihre Stadt und ihre Bürgerinnen und Bürger gelegt. Und auch die Wasserwacht hat auf die Schnelle einen Lehrgang für Rettungsschwimmer organisiert. Auch das ist nicht selbstverständlich.

Leif Arndt Foto: Julia Beck / Stadt Mindelheim

