Untreue-Vorwurf: Türkheims Rathauschef muss Führungsstärke zeigen

Plus Das Türkheimer Rathaus wird von den Ermittlungen wegen Untreue gegen einen leitenden Mitarbeiter erschüttert. Jetzt kommt eine anonyme Anzeige gegen den Bürgermeister dazu.

Seit Oktober des vergangenen Jahres ist offenbar durchgesickert, dass ein leitender Mitarbeiter der Marktgemeinde unter dem Verdacht steht, sich der Untreue in mehreren Fällen schuldig gemacht zu haben. Im Januar erstattete dann ein Türkheimer Anzeige – weil er nicht länger tatenlos mit ansehen konnte, wie von den Verantwortlichen im Rathaus offenbar keinerlei Konsequenzen aus diesem Vorgang gezogen wurden. Erst als die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft abgeschlossen waren und das Amtsgericht Memmingen einen Strafbefehl wegen Untreue in mehreren Fällen erlassen hatte, zog man im Türkheimer Rathaus die „Notbremse“ und trennte sich von der langjährigen Führungskraft.

Bürgermeister Christian Kähler hat sich lange schützend vor seinen vertrauten Mitarbeiter gestellt. Das war sicher richtig, denn solange die Unschuldsvermutung gilt, hat jeder Verdächtige diesen Vertrauensvorschuss verdient.